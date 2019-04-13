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Джулиан Ассанж и WikiLeaks 37 минут назад
Ассанжу могут дать 20 лет вместо пяти
Несмотря на Brexit, без малого 70 членов Палаты общин и лордов обратились к главе британского МВД по поводу Ассанжа, чтобы в ответ на запросы о его выдаче приоритет отдать Швеции, где его обвиняли в изнасиловании. Но, конечно, в подоплеке — все равно запрос о выдаче из США.
Еще только ожидающий экстрадиции Джулиан Ассанж уже оказался в Гуантаномо британской ее версии. Так негласно называют тюрьму особо строгого режима Белмарш на юго-востоке Лондона, в которой обычно содержат подозреваемых в терроризме и прочих крайне опасных преступников. Для них построен отдельный блок. Помещен ли именно туда Ассанж не ясно, но, очевидно, британские власти включили основателя WikiLeaks в перечень особых лиц, к которым требуются, как сказано в тюремных документах, "особые меры управления" из-за прикованного к ним общественного внимания.
Более 70 британских депутатов призвали министра внутренних дел Соединенного Королевства Саджида Джавида выдать основателя WikiLeaks. Но не США, а Швеции, где его подозревали в изнасиловании, но затем — как говорят — по техническим причинам все обвинения сняли. Основатель WikiLeaks с самого начала утверждал, что его преследуют за его разоблачения. О том же в Twitter написал известный кинорежиссер Оливер Стоун.
"Джулиан Ассанж — это издатель, отстаивающий правду. Он проделал большую работу на благо человечества, несмотря на то что с ним обращались негуманно. Это дело жизненно важно для сохранения нашего права на информацию и наших основных свобод в условиях их подавления со стороны США и Великобритании, а теперь и тирании", — уверен Стоун.
Благодаря WikiLeaks мир узнал правду о бесчинствах американских военных в Ираке и Афганистане и познакомился со скандальными депешами из посольств США. Открылась и вся подноготная главы американской дипломатии Хиллари Клинтон. К слову, сообщается, что на совещании в Госдепе, где обсуждалось, как остановить Ассанжа, мадам госсекретарь заявила: "А можем мы просто нанести по нему удар с беспилотника?"
Сейчас в США Ассанжа пытаются представить не как журналиста, публикующего добытые кем-то материалы, а как соучастника преступления по взлому закрытых компьютерных сетей. Правозащитники с этим категорически не согласны.
Журналист Глен Гривальд, публиковавший разоблачения Эдварда Сноудена, обращает внимание на то, как искаженно подается информация о том, чем в действительности занимался основатель WikiLeaks.
"Ассанжа, по сути, обвиняют в том, что он помог Мэннингу залогиниться в компьютер Минобороны под другим именем, чтобы сохранить анонимность, выкачивая документы. Другими словами, обвинение пытается выставить преступлением то, что журналисты не только могут, но и должны делать из этических соображений, — помогать своим источникам сохранять анонимность. Так что это обвинение — огромная угроза свободе слова", — отметил Гривальд.
Ассанжу в США грозит срок до 5 лет, но весьма вероятно, что американский Минюст просто скрывает часть обвинений. Если он окажется на американской земле, Ассанжу вполне могут предъявить шпионаж, а это уже 20 лет тюрьмы.
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