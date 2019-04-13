Гоночная машина влетела в зрителей в Швеции

В шведском Римбу гоночная машина сошла с трассы и влетела в толпу зрителей.

Водитель остался цел, а вот пять зрителей получили травмы. Двое – средней тяжести, трое – серьезные. Одного человека даже пришлось отправить в Стокгольм на вертолете, передает РИА Новости.