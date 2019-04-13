Переломы и черепно-мозговая: россиянка и ее сын пострадали на кипрском аттракционе

На популярном курорте Айя-Напа на Кипре пострадали гражданка России и ее семилетний сын. Они получили тяжелые травмы в результате аварии на аттракционе в луна-парке Paliatso.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на кипрские СМИ, ЧП случилось вечером 12 апреля. 44-летняя женщина и ее ребенок катались на карусели, когда ее сиденье неожиданно врезалось в столб. Мальчик получил открытый перелом ступни, а его мама — перелом руки, травму колена и черепно-мозговую травму.

Пострадавших привезли сперва в частную клинику в Айя-Напе, но потом перевели в клинику в Лимассоле. Мальчику угрожала ампутация ступни, но врачам удалось спасти ногу. Все расходы на лечение россиян взяла на себя администрация луна-парка.

Там заявили, что все аттракционы каждый год проходят проверку на безопасность, а причиной аварии стал "человеческий фактор". В местной полиции подтвердили, что в парке Paliatso недавно проходила проверка аттракционов, и он имеет все необходимые лицензии. Сейчас правоохранители выясняют причины произошедшего.