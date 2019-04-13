Глава РУСАДА Ганус подтвердил факт хищения в организации

Прежнее руководство Российского антидопингового агентства было замешано в хищениях бюджетный средств. Эту неожиданную информацию, которая появилась в социальных сетях, подтвердил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

По словам Гануса, к расследованию новые руководители агентства привлекли независимую организацию: "В результате были выявлены факты, которые были представлены наблюдательному совету РУСАДА, — цитирует ТАСС. – После материалы были переданы в органы прокуратуры и МВД, на их основании была проведена проверка и возбуждено уголовное дело".

Пока подробностей возможных нарушений немного, но одним из фактов, которые получили подтверждение, с легкой руки своих начальников РУСАДА закупало оборудование по завышенным ценам. Финансовый ущерб от деятельности прежнего руководства оценили в круглую сумму в 1 млрд рублей.