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Ситуация в Донбассе 25 минут назад
Украинские военные получили 35 боевых Hummer
На Украину прибыла новая партия американских боевых машин Hummer. По сообщению пресс-службы украинского Минобороны, 35 "Хаммеров" в настоящее время разгружаются в Одессе. Двадцать бронированных машин отправят боевым подразделениям, остальные 15 — машины медицинского обеспечения, рассказал министр обороны Украины Степан Полторак.
В общей сложности за последнее время США предоставили Украине военную помощь более чем на 400 миллионов долларов, передает ТАСС. Министр упомянул, в частности, противотанковые комплексы Javelin, современные средства радиосвязи, артиллерийской разведки и радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы, а также беспилотники.
При этом, по мнению Полторака, Украина не сможет построить сильную армию за счет партнеров — стране нужно развивать собственный оборонно-промышленный комплекс. В этом году, по его словам, страна планирует завершить испытания крылатой ракеты "Нептун", поставить на производство ракеты системы залпового огня "Ольха" и другие виды вооружения.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе ранее рассказала о переговорах Киева и Вашингтона по новым поставкам вооружений на Украину. По ее словам, оружие будет размещено не только на западе Украины, как поставленное ранее, но может быть использовано там, где Киев посчитает необходимым для защиты государства.
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