Минобороны показало, как Су-27М взлетели под ливнем

Минобороны РФ разместило в Интернете видео взлета истребителей Су-27СМ под проливным дождём.

Самолетам была поставлена задача сопроводить стратегические ракетоносцы Ту-160 над Черным морем. Затем пилоты выполнили перехват условного противника.

Самолеты ВКС, корабли и морская пехота Черноморского флота проводили учения во время маневров НАТО "Морской щит – 2019" с 5 по 13 апреля.