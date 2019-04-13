Хет-трик Григоренко помог ЦСКА обыграть "Авангард" в первом матче финала Кубка Гагарина

В первом матче финальной серии Кубка Гагарина московский ЦСКА на домашнем льду обыграл омский "Авангард" со счетом 5:2. Форвард армейцев Михаил Григоренко записал на свой счет четыре очка по системе "гол+пас".

У победителей встречи три шайбы забросил Михаил Григоренко (30-я, 48-я, 59-я минуты) и по разу голами отметились Андрей Светлаков (2) и Алексей Марченко (9), а у гостей отличились Сергей Шумаков (34) и Виктор Стольберг (55).

Григоренко, помимо хет-трика, записал на свой счет результативную передачу, а его одноклубник Линден Вей отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, ЦСКА повел в серии 1:0. Следующий матч противостояния состоится в понедельник, 15 апреля и пройдет также в Москве.