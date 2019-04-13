Хищение в РУСАДА: возбуждено дело

Хищение миллиона рублей в РУСАДА стало поводом для возбуждения уголовного дела (мошенничество в особо крупных размерах).

Известно, что сотрудники РУСАДА закупали оборудование для сбора проб биологического материала в целях допинг-контроля по завышенным ценам. Хищения осуществлялись с 2011 по 2014 годы.

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, передает ТАСС.