Справка Минобороны: Зеленский годен, но бегал от армии

Кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому в 2014-2015 годах четыре раза посылали повестки для того, чтобы призвать его на воинскую службу, но он ни разу не явился в военкомат. Между тем он годен к прохождению службы. Об этом говорится в ответе Минобороны Украины депутатам Верховой рады на соответствующий запрос. Этот документ опубликовал советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков в своем Facebook.

Минобороны сообщило также, что Зеленский с 2008 года находится на воинском учете в Кривом Роге. Он имеет воинское звание солдат, а по специальности — деловод делопроизводства.

Между тем спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил в субботу, 13 апреля, что дебаты с участием кандидата в президенты будут проходить только в указанную им дату — 19 апреля. Он напомнил, что Владимир Александрович предложил и время — 19 часов. "В принципе, на это был согласен Петр Алексеевич", — отметил Разумков, слова которого приводит ТАСС.

Он также указал, что Порошенко использует официальный сайт президента в качестве своего ресурса как кандидата в президенты, а это неправильно.

Ранее депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Татьяна Черновол потребовала проверить информацию о том, что Зеленский якобы уклонялся от призыва на воинскую службу.

Что касается ожидаемых дебатов кандидатов на высший государственный пост, то Зеленский действительно предложил Порошенко провести их на стадионе "Олимпийский" 19 апреля. Порошенко согласился, но, со своей стороны, выдвинул предложение провести их 14 апреля на стадионе, а 19-го — в студии "Общественного телевидения". Зеленский продолжает настаивать на своей дате.

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля.