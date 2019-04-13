Тема:
Выборы на Украине 7 минут назад
Справка Минобороны: Зеленский годен, но бегал от армии
Кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому в 2014-2015 годах четыре раза посылали повестки для того, чтобы призвать его на воинскую службу, но он ни разу не явился в военкомат. Между тем он годен к прохождению службы. Об этом говорится в ответе Минобороны Украины депутатам Верховой рады на соответствующий запрос. Этот документ опубликовал советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков в своем Facebook.
Минобороны сообщило также, что Зеленский с 2008 года находится на воинском учете в Кривом Роге. Он имеет воинское звание солдат, а по специальности — деловод делопроизводства.
Между тем спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил в субботу, 13 апреля, что дебаты с участием кандидата в президенты будут проходить только в указанную им дату — 19 апреля. Он напомнил, что Владимир Александрович предложил и время — 19 часов. "В принципе, на это был согласен Петр Алексеевич", — отметил Разумков, слова которого приводит ТАСС.
Он также указал, что Порошенко использует официальный сайт президента в качестве своего ресурса как кандидата в президенты, а это неправильно.
Ранее депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Татьяна Черновол потребовала проверить информацию о том, что Зеленский якобы уклонялся от призыва на воинскую службу.
Что касается ожидаемых дебатов кандидатов на высший государственный пост, то Зеленский действительно предложил Порошенко провести их на стадионе "Олимпийский" 19 апреля. Порошенко согласился, но, со своей стороны, выдвинул предложение провести их 14 апреля на стадионе, а 19-го — в студии "Общественного телевидения". Зеленский продолжает настаивать на своей дате.
Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля.
Ранее по теме
-
Еще рано: Грушко ответил Порошенко1 час назад
-
Штаб Зеленского назвал невозможными выборы в Донбассе1 час назад
-
Порошенко призвал Зеленского не бояться2 часа назад
-
Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб3 часа назад
-
"Модернизованная версия Януковича" не уважает конкурента6 часов назад
-
Дождь спровоцировал обрушение монумента "Победа" в Кривом Роге7 часов назад
Сейчас
В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр
Картина дня
-
С-400 назвали кошмаром для невидимок
- ЕС сократил санкционный список
- В Судане объявили переходный период
- Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб
- В Тюмени ликвидировали террористов
Самое читаемое
-
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
- Мужчина изнасиловал женщину ради чемпионства в секс-турнире
- Прыщи, кашель и 37,2: симптомы, которые могут свидетельствовать о раке
- Сама себе откачивала жир: страшные подробности жизни Алены Верди
- В глазу женщины поселились пчелы: насекомые питались слезами
Телеканал "Россия"
-
Сергей Лазарев назвал своего главного соперника на "Евровидении-2019"
- Сенсация на ТВ! Суббота в 21.00
- "Однажды я могу не проснуться". Сын Сергея Зверева тяжело болен
- Исповедь Анастасии Волочковой
Вести.Экономика
-
Экономический кризис 1980-х: СССР vs США
- Гаагский суд отказался расследовать военные преступления армии США и ЦРУ в Афганистане
- Профицит бюджета России достиг в январе-марте 545,7 млрд рублей
- 6 достижений России в освоении космоса
- Прогноз: рубль изучит первые пять уроков так и не состоявшегося пока Брекзита
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Турбо, LED и барабаны: вся подноготная Renault Arkana для России
- АвтоВАЗ прекращает поставки автомобилей Lada в Западную Европу
- Машины по программам господдержки скоро закончатся
- Правительство утвердило правила тюнинга и переделок автомобилей
- За ДТП по пьянке будут сажать в тюрьму на 15 лет
Недвижимость
-
После хостелов депутаты возьмутся за апартаменты
- Пенсионерка строит храм на свои сбережения
- Рабочий убирал снег на крыше и провалился в туалет
- Сугроб из Челябинска выиграл конкурс красоты
- Женщина сожгла дом свекрови-ведьмы
- Почему банки отказывают в ипотеке
Вести.Медицина
-
Две чашки кофе в день могут провоцировать рак легкого
- Ученые доказали, что витамины в добавках не работают
- Как попытки отбеливания разрушают зубы
- Обезжиренное или цельное: какое молоко полезнее на самом деле
- Сладкое не помогает думать и не улучшает настроение
Вести в 20.00
-
Звезды становятся ближе
- Порошенко и Зеленский едут на смотрины
- Оправдан орнитолог, попавший под суд за спасение птиц
Вести-Москва
-
Футболист Гулиев вымаливал прощение у избитого им американца
- Битва за парковку: страдают люди и автомобили
- В Подмосковье нашли деревню злостных неплательщиков
- Субботники и первоцветы: выходные в Москве
- Проверка детских площадок: какие конструкции оказались самыми опасными?
- Московский зоопарк приглашает посмотреть на ночных животных
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Вглядываясь в бездну: астрономы впервые получили изображение чёрной дыры
- Электростимуляция "омолодила" память пожилых людей на 50 лет
- По открытию в неделю: поиск гравитационных волн поставили на поток
- Пищевая добавка ослабляет защиту организма от гриппа
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Сотни волонтеров в Подмосковье ищут сбежавшего корги
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?