Шесть двигателей, два фюзеляжа: взлетел гигант от Stratolaunch Systems

В интернете появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems. Он взлетел с аэродрома около Лос-Анджелеса.

По словам астрофизика НАСА Томаса Цубурхена, это историческое событие. Они собираются отправить самолет в космос и за его пределы.

Stratolaunch Systems — американская венчурная аэрокосмическая компания, созданная для разработки авиационно-космической системы для доставки грузов в космос. Штаб-квартира компании находится в городе Хантсвилл (Алабама). Основана в 2011 году одним из основателей Microsoft Полом Алленом и учредителем Scaled Composites Бертом Рутаном, которые перед этим сотрудничали при создании SpaceShipOne.

Масса Stratolaunch достигает 227 тонн, а максимальная взлетная масса — около 590 тонн. Длина самолета — 53 метра, а высота — 15 метров. Гигант оснащен шестью двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt & Whitney, а также 28 колесами. Центральная часть самолета предназначена для крепления космических ракет.

Разрабатывался для запуска ракет в космос прямо во время полета. Такой метод позволяет экономить на ракетном топливе.