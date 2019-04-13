"Локомотив" стал вторым в чемпионате России после победы над "Ахматом"

В Грозном завершился матч 23-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и московским "Локомотивом". Гости добились победы со счетом 3:1 и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Автором победного мяча стал Алексей Миранчук.

Команда Юрия Семина отличилась под занавес первого тайма. "Гол в раздевалку" забил Федор Смолов, замкнувший прострел Джефферсона Фарфана.

После перерыва Раванелли сравнял счет в матче. Однако "железнодорожники" затем дважды огорчили вратаря хозяев поля Евгения Городова. У гостей мячи забили Алексей Миранчук и Фарфан. Отыграться футболисты "Ахмата" уже не смогли.

"Локомотив" набрал 42 очка и вышел на чистое второе место в чемпионате России, обойдя столичный ЦСКА и "Краснодар". Правда, у "быков" одна игра в запасе. "Ахмат" остался на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 30 баллами.