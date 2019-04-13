Тренер ХК ЦСКА Никитин: довольны победой над хорошим соперником

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды в первом матча финальной серии Кубка Гагарина против омского "Авангарда". Он признался, что игра армейских хоккеистов оставила двоякое впечатление, несмотря на положительный результат.

"Где-то хорошо играли, где-то допускали глупые удаления, отдавали инициативу. Игра отрезками не складывалась. Хороший соперник, поэтому довольны победой", – приводит слова Никитина официальный сайт красно-синих.

Также он отметил, что действия бригад меньшинства его не впечатлили. "Два гола пропустили. Поэтому здесь есть над чем поработать", – заявил наставник ЦСКА.

Напомним, что столичный клуб на домашней арене обыграл "ястребов" со счетом 5:2 и повел в финальной серии Кубка Гагарина.