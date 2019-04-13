На Техас обрушились град и торнадо

В штате Техас (США) торнадо обрушился на небольшой город Франклин с населением 1,5 тысячи человек.

Ряд жилых домов обрушился, пострадали несколько человек, в том числе двое детей.

30 человек размещены во временном центре.

В том же Техасе севернее Сан-Антонио выпал крупный град. Из-за непогоды задерживаются вылеты из Далласа, передает ТАСС.