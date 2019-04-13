В Судане в районе Хартумского университета прогремела стрельба

В районе Хартумского университета в столице Судана неизвестные устроили стрельбу. Район инцидента оцеплен полицией.

Ранее в этот же день новый глава военного переходного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан отменил комендантский час и режим ЧП, введенные в стране, напоминает РИА Новости.

В Судане – военный переворот. Президент страны Омар аль-Башир находится под стражей, страной управляет военный совет. Путчу предшествовали четырехмесячные протесты населения. Они начались с требований снизить цены на хлеб, затем вылились в требования свергнуть аль-Башира, находившегося у власти тридцать лет.