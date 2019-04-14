"Бесплатный сыр": новый сезон "Игры престолов" полон вирусных ссылок

Выложенный для бесплатного просмотра последний сезон "Игры престолов" полон вирусных ссылок. Не попадаться на "бесплатный сыр" россиян призвал Роскомнадзор. Согласно данным "Лаборатории Касперского", именно сериал "Игра престолов" чаще всего подвержен вирусному заражению. При этом самыми опасными всегда являются первая и последняя серии, уточняет ТАСС.

Телеканал НВО покажет первую серию заключительного сезона 14 апреля. Пользователи, желающие увидеть серию раньше времени, могут стать жертвами мошенников. Роскомнадзор советует быть осторожными и не переходить по сомнительным ссылкам. Чаще всего они ведут на сайты с "троянцами" или рекламным ПО и загрузчиками. Любителей бесплатного просмотра поджидают в общей сложности 33 типа угроз и 505 различных семейств вирусов.

Первый сезон популярного сериала, созданного по мотивам книг Джорджа Мартина, был показан 17 апреля 2011 года. "Игра престолов" – один из самых дорогих проектов в истории телевидения США.