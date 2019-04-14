Пожар в национальном парке "Лосиный остров" потушен

Пожар в парке "Лосиный остров" около подмосковной Балашихи потушен. Огонь вспыхнул на территории санитарной вырубки - загорелись поваленные деревья. Пожар охватил около тысячи квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. Ближайшие дома находятся примерно в километре от места ЧП, передает телеканал "Россия 24".