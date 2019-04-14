Для тех, кто любит русский язык: в 80 странах мира прошла акция "Тотальный диктант"
От Китая и США до Сирии и Мьянмы. В субботу по всему миру прошел "Тотальный диктант". Только в России к акции присоединились 800 населенных пунктов. Среди основных площадок – Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. По подсчетам, в этом году участниками стали более четверти миллиона человек. Сколько лет акции? Чей текст читали?
Того, кто зачитывает текст аудитории, ласково называют "диктатором". Пожалуй, лучше, чем кому-либо, это звание подходит Станиславу Черчесову. Выступить в непривычной роли главного тренера российской сборной по футболу пригласили в Таллин. Столица Эстонии в этом году – еще и столица "Тотального диктанта". Этот статус город заслужил – ведь среди городов за пределами России Таллин из года в год бьет рекорды по числу участников акции.
Еще одна площадка — Центр русской культуры в Таллине. Здесь услышали текст таким, каким его задумал автор. Свой рассказ-размышление о горьковских персонажах зачитал российский писатель и литературовед Павел Басинский. Но сначала он напомнил: язык – это то, что структурирует наш разум.
Тотальный диктант писали и там, где по-русски говорят с детства, и там, где язык только изучают. В сирийском городе Латакия акцию организовала ассоциация соотечественников. В местном университете диктант писали на двух площадках. Русскоязычные участники слушали тот же текст, что и тысячи людей по всему миру, изучающие — выполняли специальный тест. Его составили для тех, кто русский язык любит, учит, но пока в своих силах не уверен.
Свои знания проверили жители Китая (акция прошла сразу в 15 городах), Польши, Турции, Франции, Германии, Монголии. По-русски в этот день говорили сразу 80 стран.
В Екатеринбурге задание выполнили в том числе и незрячие. Им дали на полчаса больше, ведь писали на специальных приборах шрифтом Брайля.
А в Пермском крае импровизированный класс открыли в Кунгурской ледяной пещере. Писали в гроте при нулевой температуре.
"Впечатления замечательные. Это даже как-то романтично, экзотика. Думаю, что в холоде пишется лучше. И голова думает побольше", — делится впечатлениями жительница Перми Нина Хорошева.
Все как в школе: высший бал — пятерка, но получить такую оценку крайне сложно. Идеально выполненная работа — не та, в которой все знаки расставлены так же, как у автора. Фраза "Я так слышу" вполне уместна.
"Если это не противоречит нормам орфографии и пунктуации, то все варианты допустимы и ошибка не считается. У нас были случаи, когда в одном предложении было 56 правильных вариантов расстановки знаков препинания, и они связаны именно с особенностями восприятия текста, с особенностями диктовки", — объясняет глава фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.
Изучая результаты диктанта, специалисты не только узнают, какие именно тонкости языка вызывают наибольшие трудности. Можно еще увидеть, какие слова выходят из обихода и постепенно забываются.
На центральной площадке в Москве — в педагогическом университете — диктант писали в "Ленинской" аудитории. Повсюду — цитаты вождя. Вряд ли, когда устанавливали эти таблички, кто-то мог подумать, что однажды люди, говорящие на русском языке, будут делать ошибки в слове "коммунизм".
Результаты "Тотального диктанта" появятся через две недели. У организаторов акции в этом году впервые появилась возможность отсканировать все работы, а значит, участники не просто узнают свою оценку, но и смогут сделать работу над ошибками.
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