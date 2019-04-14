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Джулиан Ассанж и WikiLeaks 6 минут назад

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14 апреля 201901:24

WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа

EPA

Кот основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прославившийся почти так же, как и его владелец, находится в безопасности.

На официальной странице портала в Twitter появилось видео того, как кот смотрит кадры задержания своего хозяина. Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот  и его хозяин воссоединятся на свободе. Когда создателя WikiLeaks арестовали, многие предположили, что теперь питомца отдадут в приют.

За два года, которые кот прожил в эквадорской дипмиссии, он успел стать настоящей звездой, передает телеканал "Россия 24".

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