WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа

Кот основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прославившийся почти так же, как и его владелец, находится в безопасности.

На официальной странице портала в Twitter появилось видео того, как кот смотрит кадры задержания своего хозяина. Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе. Когда создателя WikiLeaks арестовали, многие предположили, что теперь питомца отдадут в приют.

We can confirm that Assange's cat is safe. Assange asked his lawyers to rescue him from embassy threats in mid-October. They will be reunited in freedom. #FreeAssange #NoExtradition pic.twitter.com/zSo8RfXXc9