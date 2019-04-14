Головин не помог "Монако" обыграть "Реймс" в чемпионате Франции

В рамках 32-го тура чемпионата Франции по футболу ФК "Монако" принимал на своем домашнем стадионе "Реймс". Встреча завершилась нулевой ничьей. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 65 минут.

Россиянин попал в стартовый состав "Монако". Однако вряд ли он может занести себе игру с "Реймсом" в актив. Впрочем, как и остальные полевые футболисты "Монако". Головин бы заменен на 65-й минуте встречи, не отметившись результативными действиями.

В турнирной таблице монегаски занимают 16-е место, набрав 32 очка в 32 играх. "Реймс" расположился с 48 баллами на шестой строчке.