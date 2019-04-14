Корпорация Microsoft сообщила о взломе хакерами почтового сервиса Outlook
Американская корпорация Microsoft заявила, что в период с 1 января по 28 марта текущего года у хакеров мог быть доступ к некоторым аккаунтам пользователей почтового клиента Outlook. Об этом сообщает онлайн-портал TechCrunch.
В тексте письма, разосланного клиентам Microsoft, сообщается, что хакеры могли иметь доступ к адресам электронной почты взломанных пользователей, оглавлениям электронных сообщений и названиям папок, а также к электронным адресам людей, с которыми взломанные аккаунты взаимодействовали. При этом в Microsoft отметили, что в руки хакеров не попало содержание сообщений и приложений к ним.
Как уточняется, результатом произошедшего взлома может стать увеличение числа спам-сообщений, которые могут прийти к взломанным пользователям.
13 апреля портал TechCrunch сообщил, что неизвестным удалось похитить информацию о тысячах сотрудников федеральных служб и правоохранительных органов США, а также об их намерении продать ее.
27 августа 2018 года специалисты компании ESET, которая занимается разработкой антивирусного программного обеспечения, заявили, что хакерская группа Turla воспользовалась почтовым клиентом Microsoft Outlook, чтобы украсть конфиденциальные данные государственных учреждений в странах Европы. В частности, через Microsoft Outlook злоумышленники направляли команды вредоносной программе на зараженных компьютерах, передает ТАСС. Хакеры могли заставить компьютер жертвы высылать им данные, выполнять различные запросы, загружать в систему дополнительные файлы.
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