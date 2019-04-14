В МЧС рассказали, чем лучше всего тушить возгорания

МЧС рассказало, как вести себя во время пожара. Самое главное: первым делом при обнаружении признаков возгорания нужно вызвать пожарных, позвонив по стационарному телефону "01" или "101" и "112" по мобильному.

Министерство уточнило, чем лучше всего ликвидировать возгорания. Для тушения жира, который часто воспламеняется во время готовки на кухне, лучше всего использовать сыпучие вещества — стиральный порошок или землю из горшков с цветами. Водой такой пожар тушить не нужно – горящее масло может распространиться на еще большую площадь, передает РИА Новости.

Если в подъезде ощущается запах дыма, но нужно найти его источник и постараться справиться с ним собственными силами. Но если задымление сильное, покидать квартиру не рекомендуется. Нужно заткнуть щели входной двери и вентиляцию мокрыми тряпками, выйти на балкон и привлечь внимание людей криками о помощи. Если горит входная дверь, нужно поливать ее изнутри водой до прибытия пожарных.

Если пожар произошел внутри квартиры, нужно отключить газ и электричество и попытаться потушить огонь подручными средствами. Если становится понятно, что своими силами с возгоранием не справиться, нужно немедленно покинуть квартиру. В случае, если путь на улицу преграждает огонь, следует выйти на балкон и громко просить о помощи.

МЧС называет пожары на балконах очень опасными: огонь быстро переходит на квартиры на верхних этажах. Такие возгорания нужно тушить как можно скорее.

Запах дыма может застать жильца в лифте. Тогда нужно вызвать диспетчера и сообщить ему об инциденте. При этом лучше дождаться, пока лифт остановится сам. После выхода из кабины нужно заблокировать двери, чтобы больше никто не воспользовался лифтом. Если покинуть кабину невозможно, нужно закрыть нос и рот носовым платком или рукавами и ожидать помощи.