В Рио-де-Жанейро восемь человек погибли при обрушении двух жилых домов

В Рио-де-Жанейро в Бразилии в результате обрушения двух жилых домов погибли восемь человек. Еще 16 числятся пропавшими без вести. Такие данные сообщает информационное агентство Associated Press.

В настоящее время спасатели продолжают разбор завалов. Ранее СМИ сообщали о пяти погибших и десяти пострадавших.

В неблагополучном районе Музема два шестиэтажных здания обрушились рано утром 12 апреля. По информации метеорологов, с начала недели в городе выпало 365 миллиметров осадков.

Власти Рио-де-Жанейро сообщили, что оба дома, а также соседние здания были построены незаконно. По предварительным данным, к их возведению причастны члены криминальных организаций, которые действуют в этом районе. Жителей соседних жилых домов эвакуировали в связи с угрозой обрушения, передает ТАСС.