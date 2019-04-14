Зеленский не стал сдавать анализы вместе с Порошенко, опасаясь провокации

Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины, отказался сдавать анализы вместе с действующим лидером страны Петром Порошенко на стадионе "Олимпийский". Он объяснил это опасениями, что против него готовится провокация. Шоумен пояснил, что получил информацию о провокации по секрету.

Свет на всю историю с провокацией прольется уже после выборов, считает Зеленский. Подробности раскрывать он отказался, передает РИА Новости.

Одним из требований перед дебатами в преддверии второго тура выборов была сдача анализов на наркотики и алкоголь. Только после этого оппоненты могли встретиться. И Порошенко, и Зеленский сдали тесты, которые не выявили присутствие в их организмах психоактивных веществ.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.