Кубок Стэнли. "Нэшвилл" сравнял счет в серии с "Далласом"

Хоккеисты "Нэшвилл Предаторз" одержали первую победу в серии плей-офф Кубка Стэнли с "Даллас Старз". На домашнем льду они оказались сильнее "звезд" со счетом 2:1. Напомним, что в первой игре гости взяли верх над "хищниками".

В составе победителей шайбы забросили Рокко Гримальди и Крэйг Смит. У проигравших единственный гол оказался на счету Джейми Бенна.

Российский нападающий "Далласа" Александра Радулов провел на льду 23 минуты 36 секунд, однако отличиться не сумел. Его партнеры по команде Антон Худобин и Валерий Ничушкин участия в матче не принимали.

Счет в серии стал ничейным – 1:1. Следующая встреча этих соперников пройдет в Далласе 16 апреля.