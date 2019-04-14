Sunday Times: Солсбери - лучшее место для проживания в Великобритании в 2019 году

Город Солсбери, в котором произошел инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, занял первое место в рейтинге лучших мест для проживания в Великобритании 2019 года. Рейтинг составило издание The Sunday Times.

Как отмечают авторы рейтинга, неважно, с чем сталкивался этот город (от кельтов до викингов и отравлений "Новичком"), он вышел победителем. Он остается божественно привлекательным, считает The Sunday Times.

В 2018 году туристы старались держаться от города подальше, а местные жители чувствовали себя неловко. "А в настоящее время в воздухе царит настоящий оптимизм", — пишут авторы рейтинга.

Также были высоко оценены богатая культура города, транспортная сеть, чистота воздуха и взаимная поддержка, оказываемая горожанами друг другу.

4 марта 2018 года в Солсбери, по данным властей Великобритании, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это происшествие спровоцировало крупный международный скандал, напоминает РИА Новости. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах ввиду отсутствия доказательств виновности России.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании предъявила двум россиянам – Александру Петрову и Руслану Боширову – обвинения по четырем статьям (в том числе в покушении на убийство Скрипалей и сотрудника полиции Великобритании Ника Бейли). По утверждениям Лондона, Петров и Боширов являются сотрудникам ГРУ.

Сами подозреваемые в интервью журналистам заявили, что прибыли в Солсбери как туристы, работают в фитнес-индустрии, а про Скрипалей ничего не знали. Как Петров и Боширов сообщили, они хотели посмотреть достопримечательности города – Олд Сарум и Солсберийский собор.