Сторонники Ассанжа устроили митинг в Лондоне

Сторонники Джулиана Ассанжа в Лондоне вышли на митинг. Они организовали его под окнами тюрьмы особого режима, где содержат основателя WikiLeaks.

Манифестанты требуют не экстрадировать австралийца в США, на чем настаивает Вашингтон. А по улицам британской столицы теперь курсируют грузовик, на котором размещен портрет Джулиана Ассанжа с требованием свободы слова.

Ассанжа задержали в конце этой недели, напоминает телеканал "Россия 24". Дополнительное внимание прессы привлекла также судьба его кота, ставшего звездой, не менее яркой, чем скандальный хозяин.