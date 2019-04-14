14 апреля 201906:02
"Торонто" Зайцева не справилось с "Бостоном" в гостях
В Кубке Стэнли завершилась вторая игра серии первого раунда плей-офф между "Бостон Брюинз" и "Торонто Мэйпл Лифс". На своей площадке "мишки" взяли верх над соперником со счетом 4:1. Теперь серия переезжает в Торонто.
За хозяев льда шайбы забросили Чарли Койл, Брэд Маршанд, Дантон Хейнен и Патрис Бержерон. У проигравших отличился Назем Кадри.
Российский защитник гостей Никита Зайцев завершил встречу с показателем полезности "-3", не сумев набрать баллов за результативность.
"Мишки" сравняли счет в серии – 1:1. Следующая игра состоится 16 апреля.
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