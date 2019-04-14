Стрельба в Мельбурне: один из раненых скончался

Скончался один из раненых в перестрелке возле ночного клуба Love Machine в австралийском Мельбурне. Погибшему было 37 лет. Еще один из пострадавших – мужчина 28 лет – находится в критическом состоянии. Двое других раненых также остаются в больнице, но их повреждения менее серьезные.

Ведется расследование инцидента, передает РИА Новости. Очевидцы рассказали о черном внедорожнике Porsche, появившегося возле клуба незадолго до стрельбы. Эта машина впоследствии была найдена сгоревшей в пригороде Уоллерт.