В аэропорту Кувейта обнаружили подозрительную посылку, похожую на бомбу

Подозрительная почтовая посылка, обнаруженная в грузовом терминале аэропорта Кувейта, содержала подобие взрывного устройства. О происшествии сообщило местное издание "Аль-Джарида", ссылаясь на собственные источники.

Как уточняется, сотрудники службы безопасности аэропорта Кувейта обнаружили в грузовом терминале подозрительную посылку в форме книги. Из здания терминала эвакуировали посетителей и персонал. На место вызвали экспертов по разминированию, передает РИА Новости.

Внутри оболочки посылки были обнаружены детонатор, провода, источник питания и подозрительные вещества. Посылка была адресована в одно из военных учреждений в Соединенных Штатов Америки.

Представители министерства внутренних дел Кувейта сообщили, что в настоящее время изучается содержимое посылки и проводится расследование.