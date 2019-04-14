В Бурятии, в одном из кафе Улан-Удэ, произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия. Пострадавших нет, передает ТАСС.

Известно, что в конфликте были задействованы местных криминальных группировок. Стрельба произошла в одном из питейных заведений Октябрьского района города. Все участники конфликта задержаны.