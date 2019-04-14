Действующий чемпион НБА "Голден Стэйт" стартовал в плей-офф с победы над "Клипперс"

"Голден Стэйт Уорриорз" в стартовом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации переиграл на своем паркете "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 121:104. Самым результативным игроком встречи стал "воин" Стефет Карри, набравший 38 очков, а также сделавший 15 подборов.

Кроме того, он стал лидером НБА по количеству точных трехочковых бросков в плей-офф. В матче с "Клипперс" он восемь раз поразил кольцо из-за дуги. Карри обошел по этому показателю Рэя Аллена (386 трехочковых броков).

Напомним, что "Уорриорз" являются действующими победителями НБА. В другом матче плей-офф "Торонто Рэпторс" дома уступил "Орландо Мэджик" со счетом 101:104.