Госсекретарь США и МИД Бразилии призывают "внешние силы" прекратить поддержку Мадуро

Государственный секретарь США Майк Помпео и глава министерства иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу обратились к России, Китаю и Кубе с призывом не оказывать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Об этом сообщили представители Госудепартамента Соединенных Штатов по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств государств.

Как уточняется, стороны подтвердили намерение продолжать работу по противостоянию политическому, экономическому и гуманитарному кризису в Венесуэле, а также его влиянию на страны, расположенные по соседству. Было заявлено и о необходимости того, чтобы "внешние силы" прекратили поддерживать главу республики.

12 апреля текущего года Майк Помпео призвал страны Латинской Америки "остерегаться России", обвинив Москву в подготовке военных провокаций и некой пропаганде.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

США, Канада, Гватемала и другие государства поддержали политика. После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив власти США в попытке государственного переворота. Ему выразили поддержку Россия, Куба, Мексика, Боливия и ряд стран, напоминает газета "Известия".

28 января Вашингтон ввел санкции в отношении Венесуэлы, в частности против государственной нефтегазовой компании PDVSA.

5 апреля США ввели дополнительные санкции и внесли в список две компании, которые работают в нефтяном секторе Венесуэлы, 34 судна компании PDVSA и танкер, задействованный в перевозках нефти из Венесуэлы на Кубу.