Кубок Стэнли. "Колорадо" Задорова сравнял счет в серии с "Калгари"

Матчем в канадском Калгари между местными клубом "Флеймз" и гостями из "Колорадо Эвеланш" завершился очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге, где идут первые серии плей-офф Кубка Стэнли. Гости после первого проигрыша (1:4) дали бой "огонькам" и добились успеха в овертайме – 3:2.

В составе "лавин" выступает российский легионер Никита Задоров, но на сей раз он результативными действиями не отметился. У "Эвеланш" голы на счету Ньето, Комфера и Маккиннона в дополнительное время. У канадского клуба отличились Андерссон и Монахан. Теперь соперники переезжают в Колорадо¸где пройдут два следующих матча серии.