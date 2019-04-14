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14 апреля 201910:10

Причиной пожара в "Лосином острове" мог быть поджог

Причиной пожара в национальном парке "Лосиный остров" мог стать поджог. Об этом, передает телеканал "Россия 24", сообщили в Минприроды.

На территории парка проводились работы по очистке от сухостоя и больных деревьев. Их распиливали, складировали и готовили к вывозу. Очевидно, древесину облили горючей жидкостью и подожгли, заявили в Минприроды со ссылкой на директора национального парка Игоря Сарафанова.

Огонь вспыхнул в километре от жилых домов, пламя охватило тысячу квадратных метров. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы потушить возгорание.

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