Порошенко проведет дебаты сам с собой

Владимир Зеленский не намерен принимать участие в дебатах, которые запланировал на сегодня его политический соперник Петр Порошенко. Об этом сообщили в штабе лидера президентской гонки на Украине, добавив, что их кандидат готов ответить на вопросы оппонента в указанную дату — 19 апреля, а не 14-го, как настаивает действующий президент.

Объясняя очередной отказ, сам Зеленский заявил, что получил секретную информацию о провокации, которую готовят против него на стадионе, поэтому туда он сегодня не поедет. Несмотря на то, что задавать вопросы на арене будет просто некому, действующий президент все же собирается приехать в "Олимпийский", передает телеканал "Россия 24".

Как сообщил штаб Порошенко, дебаты начнутся в 14 часов 14 минут, для зрителей вход на стадион свободный. Вместе с тем, как сообщают украинские СМИ, готовится подвоз групп поддержки для максимального заполнения трибун.

Накануне в видеообращении на своей странице в "Фейсбуке" Порошенко призвал Зеленского "не прятаться от избирателей, не убегать от прессы, не бояться оппонента и не бросать трубку". "Общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже, — сказал Порошенко. — Возвращайтесь, приезжайте и поговорите наконец-то с людьми. До встречи в воскресенье на стадионе".

Сам Зеленский намерен проводить дебаты в спорткомплексе "Олимпийский" 19 апреля в 19:00. По словам шоумена, он "никогда в жизни не меняет правила", так что ждет Порошенко, как и договорились, на стадионе "Олимпийский" 19 апреля.