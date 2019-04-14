В Пермском крае школьницы отравились подозрительным веществом

В поселке Яйва Пермского края две девочки отравились неизвестным содержимым пакета, найденного на улице. Девятилетних школьниц скорая помощь доставила в больницу, пишет РИА Новости.

Полиция выясняет обстоятельства ЧП, а эксперты устанавливают ядовитое вещество.