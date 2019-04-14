Появилось видео с места столкновения самолета и вертолетов в непальском аэропорту

В воскресенье, 14 апреля, в аэропорту имени Тенцинга и Хиллари в непальском городе Лукла на востоке страны произошло столкновения самолета и вертолета – последствия ЧП сняли на видео очевидцы.

Судя по кадрам с места инцидента, самолет столкнулся с двумя вертолетами – одна винтокрылая машина оказалась перевернута.

В настоящее время СМИ сообщают о трех погибших и четырех пострадавших.

Аэропорт, названный в честь первых покорителей Эвереста, является перевалочным пунктом по пути к этой вершине, его используют альпинисты и путешественники.

Посадка и взлет с короткой ВПП, расположенной на высоте 2860 над уровнем моря под уклоном, превышающим 10 градусов, представляет собой сложное мероприятие, доступное только опытным и подготовленным пилотам.

Считается, что воздушная гавань Луклы, куда выполняются рейсы из Катманду, является одним из самых сложных аэропортов для экипажей.