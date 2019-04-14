В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор представил рекомендации по выбору качественных рыбных консервов. По данным ведомства, это одна из групп пищевых продуктов, где чаще всего выявляются несоответствия заявленным требованиям по физико-химическим показателям, определяющим качество продукции. Среди всех изъятых из реализации консервов доля рыбных — около 10 процентов.
Упаковка качественной рыбной продукции должна иметь маркировку с данными о наименовании продукции, наименовании и месте нахождения изготовителя, дате производства, сроке годности, условиях хранения, составе продукции, пищевой ценности и массе нетто. В целом маркировка должна быть понятной, легкочитаемой , достоверной и не вводящей потребителя в заблуждение.
На упаковке обязательно должен присутствовать единый знак обращения продукции на рынке стран Таможенного союза. На наружной поверхности банок выдавлены или нанесены несмываемой краской дополнительные условные обозначения, в том числе дата производства продукции. Также в маркировке консервов из мороженой рыбы должно быть указано: "произведено из мороженого сырья".
В Роспотребнадзоре предупреждают: в обращении на рынке могут находиться только рыбные консервы, соответствующие требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016) и технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011). Также в обороте могут находиться рыбные консервы, маркированные национальным знаком соответствия, до истечения срока их годности.
В случае, если потребитель столкнулся с некачественными рыбными консервами, рекомендуется обращаться с жалобами в Роспотребнадзор. Единый консультационный центр ведомства доступен по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).
Ранее эксперты Роскачества проверили 23 торговые марки консервов из сайры, провели исследование консервов из лососевых рыб, а также исследовали один из самых народных отечественных продуктов — кильку в томате.
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