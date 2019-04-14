Милонова избили дверью
В Кировском районе Петербурга накануне вечером избили депутата Госдумы Виталия Милонова. По сообщению "Фонтанки", это произошло примерно в шесть часов вечера на спецстоянке возле дома 20 по дороге на Турухтанные острова. В результате конфликта между Милоновым и сотрудником спецстоянки, возникшего в администраторской, депутата дважды ударили дверью.
В полиции Милонов сообщил, что испытал сильную боль и получил телесные повреждения, хотя за медицинской помощью обращаться не стал. По сообщению портала 78.ru, в 23:30 13 апреля пострадавший обратился с заявлением об избиении в 31-й отдел полиции северной столицы. По словам депутата, телесные повреждения ему нанес 31-летний старший администратор стоянки. Полиция проводит проверку.
Сам Милонов написал в Instagram, что решил помочь приятелю, у которого эвакуировали машину, но "обнаружил ужасную контору, пьяных эвакуаторщиков и бандитизм". Депутат предлагает признать, что платная эвакуация — "наша ошибка и абсолютно незаконна", и "выгнать этих сволочей поганой метлой". Милонов пообещал предложить врио губернатора северной столицы Александру Беглову внести соответствующие предложения в Законодательное Собрание.
В пресс-службе Милонова "Интерфаксу" рассказали подробности его конфликта с сотрудниками штрафстоянки. По словам представителя пресс-службы, автомобиль Милонова был эвакуирован на указанную штрафстоянку, а прибыв туда, чтобы забрать автомобиль, депутат обнаружил, что машина повреждена.
По сообщению пресс-службы, повреждение коробки передач произошло из-за неправильных действий сотрудников штрафстоянки, также у автомобиля был поврежден бампер. Однако требование Милонова составить на месте необходимые документы для фиксации повреждений сотрудники штрафстоянки проигнорировали и попытались вытолкать его из помещения. На место были вызваны сотрудники полиции, которые составили заявление со слов депутата.
Как рассказал "КП" сам Милонов, он "изобличил" бандитскую группировку, работавшую на стоянке, после чего его "пытались выкинуть, ударить дверью". По лицу его не били — у депутата лишь пара синяков на ноге, которые он, по его словам, "зафиксировал".
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