В центре Киева усилены меры безопасности

Полиция взяла под усиленную охрану спорткомплекс "Олимпийский" в Киеве в связи с ожидаемым прибытием президента Украины Петра Порошенко. У стадиона полицейские дежурят совместно с служащими Национальной гвардии, пишет РИА Новости.

Как ранее заявил Порошенко, 14 апреля он ожидает в "Олимпийском" своего соперника во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского. На дебаты с Зеленским действующий президент Украины позвал зрителей и журналистов.

Зеленский, напротив, запланировал дебаты на 19 апреля. На этот же день запланированы дебаты кандидатов на Общественном телевидении.