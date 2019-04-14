Скончалась художница Успенская, чьи картины хранит Третьяковка

В Воронеже скончалась известная художница Ксения Успенская. Это произошло накануне, ей было 96 лет.

По словам представителя воронежского отделения Союза художников России, дата и место похорон художницы уточняются, но по предварительным данным прощание с нею состоится во вторник, 16 апреля.

Ксения Успенская родилась в Воронеже в 1922 году, она была ученицей Александра Дейнеки, является членом Союза художников с 1955 года. Ее картины хранятся, в частности, в Третьяковской галерее и Воронежском областном художественном музее имени Крамского, передает "Интерфакс".

Одна из самых известных работ Успенской — картина "Не взяли на рыбалку", сочинение по которой входило в школьную программу в СССР. Среди других работ художницы — "Портрет профессора Н. А. Успенского" (1952), "Водные процедуры полезны всем" (1953), "Портрет столяра" (1954), "Мечтатели" (1963), "Белые лилии" (1964), "Портрет В. П. Криворучко", "Юный художник" (1981), "Разлив на Битюге" (2003).