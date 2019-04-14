Карпин о матче со "Спартаком": для меня это такая же игра, как и все остальные

В матче 23-го тура российской премьер-лиги "Ростов" на своем поле сыграет со "Спартаком". Главный тренер южан Валерий Карпин рассказал о предстоящем противостоянии с московской командой, цвета которой он защищал будучи игроком.

"Принципиальный ли для меня соперник "Спартак"? Уже нет. Сыграли много матчей – проигрывали и выигрывали. Самое важное, самое принципиальное – три очка, а "Уфа" или "Спартак" – неважно, за это же больше очков не дадут. Для меня это такая же игра, как и все остальные.

Карпин не стал выделять лидеров "Спартака" и рассказал с чем связан ажиотаж перед предстоящей встречей, на которую проданы все билеты: "С тем что это "Спартак" – это раз, положением команд в турнирной таблице – это два, ну и с любовью к футболу в Ростове-на-Дону – это три".

Напомним, "Спартак" с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Ростов" расположился на седьмой строчке, имея в активе 32 очка. Матч состоится в воскресенье, 14 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени.