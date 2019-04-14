В Подмосковье один иностранец получил пулю в живот, другой – в голову

В Ленинском районе Подмосковья финансовый спор закончился стрельбой, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранение. По данным следствия, конфликт между несколькими людьми произошел минувшей ночью вблизи поселка Измайлово Ленинского района Московской области, предметом спора был возврат денег за некачественный товар.

В результате один из участников спора, личность которого пока не установлена, не менее трех раз выстрелил из неустановленного оружия в своего оппонента и его знакомого. Тело одного из них — 32-летнего уроженца ближнего зарубежья — было обнаружено утром 14 апреля на заднем сиденье автомобиля, припаркованного у одного из домов по улице Лебедянской в Москве.

Погибший получил огнестрельное ранение в живот. Также в больницу обратился 36-летний знакомый погибшего, получивший касательное ранение головы, рассказала представитель областного главка Следственного комитета России Ольга Врадий.

Следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия и покушении на убийство двух и более лиц. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления и причастных к нему лиц.