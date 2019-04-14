Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Перми сняли на видео

Утром в воскресенье, 14 апреля, в Перми произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, на улице Промышленной, один из очевидцев запечатлел инцидента на видео.

Как сообщает ТАСС, прибывшие пожарные справились с огнем, в результате инцидента никто не пострадал, угрозы для местных жителей и окружающей среды нет.

По данным агентства, предприятие находится на территории, где располагается ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – дочерняя структура ПАО "Лукойл".