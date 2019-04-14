Бои за Триполи: 121 погибший, 561 раненый

Всемирная организация здравоохранения в воскресенье сообщила количество убитых и раненых за время боев в районе Триполи. По данным ВОЗ, 121 человек погиб и 561 человек получил ранения.

Медики запланировали поставку дополнительной партии лекарств и персонала в Ливию. ВОЗ осудила обстрелы, которым подвергаются врачи и их транспорт, пишет "Интерфакс".

Как сообщили в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН, тысячи человек стали беженцами.

4 апреля командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу Ливии.