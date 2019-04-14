Пеле успешно перенес операцию по удалению камней в мочеточнике

Легендарный бразильский нападающий, трехкратный чемпион мира по футболу Эдсон Арантес до Насименто, более известный, как Пеле, у себя на родине успешно перенес операцию по удалению камней в мочеточнике.

Пеле на прошлой неделе находился с визитом в столице Франции. После встречи с нападающим "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килианом Мбаппе бразилец почувствовал себя плохо и был срочно доставлен в одну из парижских клиник. Как сообщает Globoesporte, у 78-летнего бразильца было выявлено обострение хронической инфекции мочевыводящих путей.

Король футбола получил необходимую медицинскую помощь и через пять дней пребывания в поликлинике был выписан, после чего вернулся на родину в Сан-Паулу, где в больнице имени Альберта Эйнштейна бразильцу успешно удалили камни в мочеточнике.