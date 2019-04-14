Киев обвинили в помехах визиту немцев в Крым

Власти Украины пытаются сорвать визит в Крым делегации политиков из Германии, которые хотят принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме. В состав делегации входят депутаты бундестага ФРГ, в том числе от партий "Альтернатива для Германии" и "Левые".

Как сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, координатор визита Юрий Гемпель со ссылкой на членов делегации, они получили из Киева ноту протеста по линии МИД.

"Украинские власти по линии своего МИД запугивают представителей делегации из ФРГ", — заявил Гемпель, слова которого приводит РИА Новости.

После этого, продолжил он, партия "Альтернатива для Германии" уведомила своих депутатов, что их визит в Крым будет носить частный характер. Тем не менее визит немецкой делегации состоится, заверил Гемпель. Он добавил, что германские политики были готовы к такой жесткой реакции со стороны Украины.

Как заявил представитель Крыма, членов делегации из Германии "возмущает наглое поведение украинского МИД, который стремится ограничить права жителей стран Евросоюза на свободу передвижения".

Ялтинский международный экономический форум пройдет с 18 по 20 апреля. Ранее сообщалось, что в нем также намерена принять участие делегация политиков, экспертов и бизнесменов из Великобритании.