Тема:
Российский Крым 5 минут назад
Киев обвинили в помехах визиту немцев в Крым
Власти Украины пытаются сорвать визит в Крым делегации политиков из Германии, которые хотят принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме. В состав делегации входят депутаты бундестага ФРГ, в том числе от партий "Альтернатива для Германии" и "Левые".
Как сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, координатор визита Юрий Гемпель со ссылкой на членов делегации, они получили из Киева ноту протеста по линии МИД.
"Украинские власти по линии своего МИД запугивают представителей делегации из ФРГ", — заявил Гемпель, слова которого приводит РИА Новости.
После этого, продолжил он, партия "Альтернатива для Германии" уведомила своих депутатов, что их визит в Крым будет носить частный характер. Тем не менее визит немецкой делегации состоится, заверил Гемпель. Он добавил, что германские политики были готовы к такой жесткой реакции со стороны Украины.
Как заявил представитель Крыма, членов делегации из Германии "возмущает наглое поведение украинского МИД, который стремится ограничить права жителей стран Евросоюза на свободу передвижения".
Ялтинский международный экономический форум пройдет с 18 по 20 апреля. Ранее сообщалось, что в нем также намерена принять участие делегация политиков, экспертов и бизнесменов из Великобритании.
Ранее по теме
-
Крым подсчитывает ущерб и призывает Киев не истерить2 суток назад
-
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос3 суток назад
-
"Величайшего тактико-стратега" Климкина поставили на место7 суток назад
-
Вучич: Сербия не может признать Крым российским, пока не решена ситуация с Косово15 суток назад
-
Депутат Европарламента назвал позицию ЕС по Крыму политикой двойных стандартов18 суток назад
-
Крымский мост соединил берега железнодорожными пролетами20 суток назад
Сейчас
Кремль: самостоятельные страны можно пересчитать по пальцам
Картина дня
-
С-400 назвали кошмаром для невидимок
- ЕС сократил санкционный список
- В Судане объявили переходный период
- Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб
- В Тюмени ликвидировали террористов
Самое читаемое
-
Известный актер умер под смех зрителей прямо на сцене
- Муж-неудачник задушил жену-миллионершу. Видео
- Мамы устроили безобразную драку из-за столкнувшихся детей. Видео
- Прыщи, кашель и 37,2: симптомы, которые могут свидетельствовать о раке
- Жену священника затравили за участие в конкурсе красоты
Телеканал "Россия"
-
Сергей Лазарев назвал своего главного соперника на "Евровидении-2019"
- Сенсация на ТВ! Суббота в 21.00
- "Однажды я могу не проснуться". Сын Сергея Зверева тяжело болен
- Исповедь Анастасии Волочковой
Вести.Экономика
-
Экономический кризис 1980-х: СССР vs США
- Гаагский суд отказался расследовать военные преступления армии США и ЦРУ в Афганистане
- Профицит бюджета России достиг в январе-марте 545,7 млрд рублей
- 6 достижений России в освоении космоса
- Прогноз: рубль изучит первые пять уроков так и не состоявшегося пока Брекзита
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Турбо, LED и барабаны: вся подноготная Renault Arkana для России
- АвтоВАЗ прекращает поставки автомобилей Lada в Западную Европу
- Машины по программам господдержки скоро закончатся
- Правительство утвердило правила тюнинга и переделок автомобилей
- За ДТП по пьянке будут сажать в тюрьму на 15 лет
Недвижимость
-
После хостелов депутаты возьмутся за апартаменты
- Пенсионерка строит храм на свои сбережения
- Рабочий убирал снег на крыше и провалился в туалет
- Сугроб из Челябинска выиграл конкурс красоты
- Женщина сожгла дом свекрови-ведьмы
- Почему банки отказывают в ипотеке
Вести.Медицина
-
Две чашки кофе в день могут провоцировать рак легкого
- Ученые доказали, что витамины в добавках не работают
- Как попытки отбеливания разрушают зубы
- Обезжиренное или цельное: какое молоко полезнее на самом деле
- Сладкое не помогает думать и не улучшает настроение
Вести в 20.00
-
Звезды становятся ближе
- Порошенко и Зеленский едут на смотрины
- Оправдан орнитолог, попавший под суд за спасение птиц
Вести-Москва
-
Футболист Гулиев вымаливал прощение у избитого им американца
- Битва за парковку: страдают люди и автомобили
- В Подмосковье нашли деревню злостных неплательщиков
- Субботники и первоцветы: выходные в Москве
- Проверка детских площадок: какие конструкции оказались самыми опасными?
- Московский зоопарк приглашает посмотреть на ночных животных
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Вглядываясь в бездну: астрономы впервые получили изображение чёрной дыры
- Электростимуляция "омолодила" память пожилых людей на 50 лет
- По открытию в неделю: поиск гравитационных волн поставили на поток
- Пищевая добавка ослабляет защиту организма от гриппа
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Сотни волонтеров в Подмосковье ищут сбежавшего корги
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?