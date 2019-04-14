Двухлетний сын алкоголички выпал из окна. Он в коме

В Нижнекамске двухлетний мальчик выпал из окна на четвертом этаже дома. Ребенок выжил и госпитализирован в городскую детскую больницу в крайне тяжелом состоянии, он находится в коме.

По информации местных СМИ, ЧП произошло вечером в пятницу, 12 апреля, ребенок выпал из окна комнаты в одном из общежитий города. По предварительной информации, мать ребенка злоупотребляет спиртным и в момент происшествия была пьяна.

Мальчик получил черепно-мозговую травму, передает РИА Новости. По словам представителя городской детской больницы, накануне его осмотрел нейрохирург, специально прилетевший из Детской республиканской клинической больницы Татарстана. Врачи продолжают бороться за жизнь мальчика.