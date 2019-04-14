Форвард "Авангарда": в следующем матче с ЦСКА покажем другую игру

В первом матче финальной серии Кубка Гагарина столичный ЦСКА на домашнем льду в Москве обыграл омский "Авангард" со счетом 5:2. Форвард омичей Тайлер Бек поделился впечатлениями от игры своей команды.

"Хочу сразу отметить, что мы играли не так, как были должны, допускали слишком много потерь, переходов в собственную зону, – приводит слова Бека пресс-служба "Авангарда". – Мы исправимся и в следующем матче покажем совершенно другую игру".

Бек не стал отрицать, что омичи оказались не готовы к такой игре ЦСКА: "Сыграл свою роль фактор волнения, ведь это уже финал Кубка Гагарина, но это всего лишь первый матч, мы забудем его и пойдем дальше в серии. Преимущество площадки им, конечно, помогало. И они забили два гола с дальних дистанций. Мы тоже бросали издалека, но не залетало".

Напомним, ЦСКА повел в серии 1:0. Следующий матч противостояния состоится в понедельник, 15 апреля и пройдет также в Москве.