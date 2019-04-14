Кремль: самостоятельные страны можно пересчитать по пальцам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия" похвалил принципиальную позицию Турции в вопросе покупки российских зенитных ракетных систем С-400.

"Давление со стороны США действительно осуществляется беспрецедентное. Мы приветствуем ту позицию, достаточно жесткую, и безапелляционную позицию, которую занял президент Эрдоган", — заявил Песков.

Он считает, что политика президента Реджепа Эрдогана позволяет России и Турции "свободно суверенно выстраивать диалог".

Помощник президента России Юрий Ушаков не удивлен сообщениями, что американский Сенат устал от принятия антироссийских санкций.